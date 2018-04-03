Рева пояснил, кого обяжут платить алименты родителям

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Министр социальной политики Андрей Рева, который на днях заявил о планах ввести серьезную ответственность для тех, кто не платит алименты на содержание своих нетрудоспособных родителей, пояснил, что речь идет о внедрении такого механизма касательно тех украинцев, которые не помогают своим родителям-пенсионерам. В частности, по его словам, много таких случаев на Донбассе.

"Я имел в виду ситуацию, которая сложилась в зоне АТО, где брошенными остались родители, которые не могут сами за собой ухаживать. Ими занимаются волонтеры, которые звонили их детям, а те, вместо помощи, просто просили сообщить, когда их родителей не станет", — рассказал министр.

"В этой ситуации нужно действовать по закону — в Конституции есть 51 статья, в которой указано, что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, а дети должны заботиться о своих родителях. Соответственно, в Семейном кодексе есть 202 статья, которая объясняет эту ситуацию – когда родители немощные, болеют, а дети не хотят исполнять эту обязанность, их могут обязать платить такие алименты. В Уголовном кодексе есть 165 статья, которая гласит, что человека, который уклоняется от этой обязанности, могут привлечь к ответственности".

При этом, по его словам, это не значит, что все дети в Украине должны платить алименты на родителей.

"В этом нет необходимости, так как алименты назначают по решению суда, а для этого должны быть веские законные основания. При этом, если будет установлено, что родители не исполняли своих обязанностей по отношению к детям, то в таком случае дети освобождаются от этой обязанности и не обязаны им ничего платить", — уточнил Рева.

Ранее Рева заявлял, что пенсии в Украине будут повышены тогда, когда доход Пенсионного фонда позволит это сделать на постоянной основе.