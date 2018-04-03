наверх
03.04.201816:37
Курсы валют НБУ
  • USD26.16- 0.15
  • EUR32.23- 0.18
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Кабмине намерены резко увеличить штрафы за сжигание растительности

    (обновлено: )66
    Министерство экологии и природных ресурсов Украины предлагает за самовольное выжигание растительности или ее остатков накладывать штрафы от 3060 до 6120 грн (от 180 до 360 необлагаемых минимумов доходов граждан).
    Сжигание растительности. Архивное фото
    Остап Семерак в Facebook

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Министерство экологии и природных ресурсов Украины предлагает существенно увеличить штрафы за выжигание растительности. Об этом сообщил глава ведомства Остап Семерак на своей странице в Facebook.

    "Еще не успел полностью сойти снег, как получаем тревожные сообщения из регионов о фактах пожаров в экосистемах. Сейчас размер штрафа за такое преступление перед природой составляет от 170 до 340 грн. Вряд ли это серьезно может пугать курильщиков. Минприроды выступает за существенное повышение штрафов за выжигание растительности", — написал министр.

    По его словам, законопроект об усилении ответственности за выжигание растительности уже передан на согласование в Минюст.

    "Мы предлагаем: за самовольное выжигание растительности или ее остатков накладывать штрафы от 3060 до 6120 грн (от 180 до 360 необлагаемых минимумов доходов граждан); за те же действия, совершенные в пределах территории и объектов ПЗФ (Природно-заповедного фонда — ред.), в зоне отчуждения размер штрафа для граждан может достигать более 12 тыс грн (от 360 до 720 необлагаемых минимумов доходов граждан), а для юридических и должностных лиц — свыше 20 тыс. грн (от 1200 до 1800 необлагаемых минимумов доходов граждан)", — добавил чиновник.

    Ранее сообщалось, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагают штрафовать за уничтожение исторических зданий на сумму до 255 000 гривен.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Национальный корпус провел "Марш силы нации "За украинское будущее без олигархов"
    Массовые акции радикалов в Украине
    Растаявший снег затопил дорогу Полтава-Киев
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП
    Флаги Евросоюза, Украины и России
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ