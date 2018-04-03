В Кабмине намерены резко увеличить штрафы за сжигание растительности

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Министерство экологии и природных ресурсов Украины предлагает существенно увеличить штрафы за выжигание растительности. Об этом сообщил глава ведомства Остап Семерак на своей странице в Facebook.

"Еще не успел полностью сойти снег, как получаем тревожные сообщения из регионов о фактах пожаров в экосистемах. Сейчас размер штрафа за такое преступление перед природой составляет от 170 до 340 грн. Вряд ли это серьезно может пугать курильщиков. Минприроды выступает за существенное повышение штрафов за выжигание растительности", — написал министр.

По его словам, законопроект об усилении ответственности за выжигание растительности уже передан на согласование в Минюст.

"Мы предлагаем: за самовольное выжигание растительности или ее остатков накладывать штрафы от 3060 до 6120 грн (от 180 до 360 необлагаемых минимумов доходов граждан); за те же действия, совершенные в пределах территории и объектов ПЗФ (Природно-заповедного фонда — ред.), в зоне отчуждения размер штрафа для граждан может достигать более 12 тыс грн (от 360 до 720 необлагаемых минимумов доходов граждан), а для юридических и должностных лиц — свыше 20 тыс. грн (от 1200 до 1800 необлагаемых минимумов доходов граждан)", — добавил чиновник.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагают штрафовать за уничтожение исторических зданий на сумму до 255 000 гривен.