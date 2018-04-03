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    Общество

    Восстановление корвета "Винница" оказалось слишком дорогим

    (обновлено: )17720
    Стоимость восстановительных работ оценивали в 270 млн гривен, но после экспертной оценки состояния корабля и почти завершенной доковой операции сумма выросла до 500 млн гривен.
    Военно-морские силы Украины могут списать корвет Винница
    port.odessa.ua

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Военно-морские силы Украины могут списать корвет "Винница", так как ремонтировать его слишком дорого. Об этом пишет винницкое издание "Депо" со ссылкой на пресс-центр командования ВМСУ.

    По словам уполномоченного винницкого мэра Владимира Савельева, стоимость восстановительных работ оценивали в 270 млн гривен, но после экспертной оценки состояния корабля и почти завершенной доковой операции сумма выросла до 500 млн гривен.

    Корвет (малый противолодочный корабль) "Винница" был построен в Татарстане и спущен на воду в 1976 году. Он выполнял задачи в составе морских сил погранвойск КГБ СССР. В июне 1992 года он вошел в состав морских частей Погранслужбы Украины, а в 1995 году был передан Военно-морским силам.

    Сейчас корабль находится на судоверфи "Украина" в Одесском порту. Корвет уже долгое время по техническим причинам не выполняет задачи по назначению, в связи с чем продолжается дискуссия по поводу его дальнейшего использования.

    Ранее сообщалось, что Украина возобновляет строительство корветов.

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