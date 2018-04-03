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    Общество

    В МВД отреагировали на дело против Авакова в России

    Тема:

    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире (141)

    (обновлено: )19207
    По словам Зоряна Шкиряка, уголовное дело против Арсена Авакова не будет иметь никаких последствий. Он добавил, что "мы спокойно относимся к этим заявлением, и это ничего не меняет".
    Арсен Аваков. Архивное фото
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк считает, что возбуждение в России уголовного дела против министра внутренних дел Арсена Авакова не будет иметь никаких последствий.

    Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что ведомство возбудило уголовное дело против Авакова из-за помех россиянам при голосовании на выборах президента РФ.

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    "Мы спокойно относимся к этим заявлениям, и это ничего не меняет, пусть заявляют все, что хотят", — сказал Шкиряк в эфире телеканала "Прямой". По его мнению, это дело не будет иметь никаких последствий.

    Шкиряк напомнил, что решение о недопуске граждан РФ на избирательные участки в Украине происходило согласно ноте протеста, которую направил МИД Украины.

    Ранее Аваков не стал подробно комментировать информацию о возбуждении против него уголовного дела, а написал в своем микроблоге в Twitter: "Служу украинскому народу".

    Украинские полицейские 18 марта заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове, они не пускали внутрь россиян для участия в выборах президента РФ. В МИД России заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в том числе положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, а также не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах. Киев считает выборы президента РФ незаконными из-за их проведения в Крыму.

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