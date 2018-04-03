В МВД отреагировали на дело против Авакова в России

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк считает, что возбуждение в России уголовного дела против министра внутренних дел Арсена Авакова не будет иметь никаких последствий.

Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что ведомство возбудило уголовное дело против Авакова из-за помех россиянам при голосовании на выборах президента РФ.

"Мы спокойно относимся к этим заявлениям, и это ничего не меняет, пусть заявляют все, что хотят", — сказал Шкиряк в эфире телеканала "Прямой". По его мнению, это дело не будет иметь никаких последствий.

Шкиряк напомнил, что решение о недопуске граждан РФ на избирательные участки в Украине происходило согласно ноте протеста, которую направил МИД Украины.

Ранее Аваков не стал подробно комментировать информацию о возбуждении против него уголовного дела, а написал в своем микроблоге в Twitter: "Служу украинскому народу".

Украинские полицейские 18 марта заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове, они не пускали внутрь россиян для участия в выборах президента РФ. В МИД России заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в том числе положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, а также не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах. Киев считает выборы президента РФ незаконными из-за их проведения в Крыму.