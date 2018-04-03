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    Общество

    В Украине намерены запретить парковку во дворах

    (обновлено: )35551
    Жилое пространство должно использоваться на благо жителей домов: для создания детских игровых площадок, удобных зон для отдыха, озеленения внутри кварталов.
    Автомобили
    REUTERS Darren Staples

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. В Украине предложили запретить организацию автомобильных парковок внутри новых жилых кварталов. Об этом в своем Facebook рассказал заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе.

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    РИА Новости Украина
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    Он отметил, что на данный момент дворы перенасыщены хаотично припаркованными автомобилями, которые портят внешний вид кварталов и несут угрозу для жизни людей, блокируя проезд пожарной и другой спецтехники в случае чрезвычайных ситуаций.

    "Жилое пространство должно использоваться на благо жителей домов: для создания детских игровых площадок, удобных зон для отдыха, озеленения внутри кварталов", — отметил чиновник.

    Парковки и гаражи предлагают размещать на окраинах жилых районов или в отдалении от  игровых площадок и зон отдыха. Это могут быть наземные, подземные паркинги или обычные гаражи. В исторический районах столицы предлагают обустраивать только  подземные гаражи.

    Ранее на улице Сикорского в Киеве на территории жилого комплекса неизвестные решили проучить водителя, который оставил свою машину перед подъездом — на капот красного Ford поставили урну с мусором.

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