наверх
03.04.201810:04
Курсы валют НБУ
  • USD26.16- 0.15
  • EUR32.23- 0.18
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Днепре частные дома "поплыли" вместе с оттепелью

    Тема:

    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину (18)

    (обновлено: )32121
    Как отмечается, во дворе одной из местных жительниц воды по щиколотку. За хлебом или в аптеку она ходит по самодельным мосткам. В доме вода покрыла пол.
    Оттепель
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Из-за оттепели пострадали жители Днепра. Этой зимой осадков выпало в четыре раза больше нормы, в результате сейчас подтоплены дворы, огороды и даже дома, передает ТСН.

    Наводнение в Полтавской области
    ГУ ДСНС у Полтавській області
    Полтавская область тонет: размытые дороги и подтопленные хозяйства

    Некоторые улицы превратились в реки. В частном секторе — в воде по меньшей мере полторы сотни дворов. Спасатели откачивают воду, но она прибывает снова.

    Например, во дворе одной из местных жительниц  воды по щиколотку. За хлебом или в аптеку она ходит по самодельным мосткам. В доме вода покрыла пол.

    В других местах вода также стоит в домах и дворах, под ней скрылись даже огороды. Все, что успели посадить, пропадет, жалуются люди.

    "Как снег сходит — у нас вообще откачка не работает по району", — жалуется местная жительница.

    Спасатели работают и не успевают откачивать воду. Только откачают, вода вновь прибывает. Единственная надежда у людей на погоду. Когда потеплеет, грунтовые воды спадут и дома просохнут. По самым оптимистичным прогнозам, говорят спасатели, на это уйдет не меньше недели.

    Напомним, в последние дни в Украине заметно потеплело.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Сайт "Миротворец"
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Растаявший снег затопил дорогу Полтава-Киев
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП
    Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших