В Днепре частные дома "поплыли" вместе с оттепелью

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Из-за оттепели пострадали жители Днепра. Этой зимой осадков выпало в четыре раза больше нормы, в результате сейчас подтоплены дворы, огороды и даже дома, передает ТСН.

Некоторые улицы превратились в реки. В частном секторе — в воде по меньшей мере полторы сотни дворов. Спасатели откачивают воду, но она прибывает снова.

Например, во дворе одной из местных жительниц воды по щиколотку. За хлебом или в аптеку она ходит по самодельным мосткам. В доме вода покрыла пол.

В других местах вода также стоит в домах и дворах, под ней скрылись даже огороды. Все, что успели посадить, пропадет, жалуются люди.

"Как снег сходит — у нас вообще откачка не работает по району", — жалуется местная жительница.

Спасатели работают и не успевают откачивать воду. Только откачают, вода вновь прибывает. Единственная надежда у людей на погоду. Когда потеплеет, грунтовые воды спадут и дома просохнут. По самым оптимистичным прогнозам, говорят спасатели, на это уйдет не меньше недели.

Напомним, в последние дни в Украине заметно потеплело.