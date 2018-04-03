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    Общество

    В колонии Харькова женился пожизненно осужденный мужчина

    (обновлено: )311
    Это второй случай в истории учреждения, когда свадьбу устраивает человек, которому предстоит до конца дней пробыть за решеткой. Церемония бракосочетания прошла в стенах колонии.
    Пожизненно осужденный в Украине мужчина женился
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. В Темновской исправительной колонии №100 женился пожизненно осужденный. Это второй случай в истории учреждения, когда свадьбу устраивает человек, которому предстоит до конца дней пробыть за решеткой. Церемония бракосочетания прошла в стенах колонии.

    "Владимир познакомился с Ириной в 1997 году, когда занимался торговлей. В 1998 году у пары родилась дочь. Но заключить брак у них не получилось: в 1999 году Владимира арестовали и назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы", — рассказывают в пресс-службе Северо-Восточного МРУ по вопросам исполнения уголовных наказаний и превенции.

    Спустя 20 лет Владимир и Ирина решили официально зарегистрировать брак. На церемонии присутствовала дочь супругов, которую отец не видел 20 лет.

    Напомним,  ранее украинка вышла замуж за 97-летнего мужчину.

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