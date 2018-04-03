"Развенчательница мифов". Супрун добралась до аутистов

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. И.о. министра охраны здоровья Ульяна Супрун продолжает развенчивать мифы о популярных, по ее мнению, среди украинцев ложных утверждениях. Так, во Всемирный день распространения информации об аутизме — 2 апреля — Супрун опровергла распространенные мифы об этом расстройстве.

"Сегодня есть много мифов об аутизме, спровоцированных ложными исследованиями или недостаточной осведомленностью общества. Например, что аутизм якобы может вызвать вакцинация. Это уже давно опровергли мировые ученые, однако мир до сих пор ощущает разрушительные последствия. На основании этого мифа некоторые родители отказываются вакцинировать своих детей и оставляют их без защиты от болезней. Поэтому так важно доверять только проверенной информации и на ее основе строить свое представление о явлениях и людях, с которыми мы живем рядом", — написала Супрун на своей странице в Facebook.

Первый миф, который решила опровергнуть и. о. министра, это то, что люди с аутизмом не хотят заводить друзей. На самом деле, у таких людей могут возникать трудности с использованием социальных навыков, что может осложнить общение, говорит Супрун.

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"Они могут казаться застенчивыми или недружественными, но это только потому, что не умеют или не могут сообщать о своем желании строить отношения с людьми так, как это делают другие", — написала она.

Facebook Ульяны Супрун Развенчание мифов от аутизме от Ульяны Супрун

"Миф №2: люди с аутизмом не могут чувствовать или выражать никакие эмоции – ни счастья, ни грусти.

Правда: аутизм не делает человека неспособным испытывать эмоции. Просто люди с аутизмом иначе их выражают и иначе воспринимают эмоции других людей.

Третий миф: люди, у которых проявляются качества, которые могут быть характерными для человека с аутизмом, просто странные и должны это перерасти.

Правда: аутизм возникает вследствие определенных биологических факторов, которые невозможно перерасти — это является частью их личности. Поэтому у многих людей качества, вызванные аутизмом, сохраняются в течение всей жизни", — написала глава МОЗ.

Следующий, четвертый миф, о котором заявила Супрун, заключается в том, что аутизм будто бы развивается из-за ненадлежащего родительского воспитания.

По ее данным, еще в 1950-х годах появилась теория, которая называется гипотезой "матери-холодильника". Эта теория объясняла развитие аутизма следствием влияния матерей, которые не проявляли эмоционального тепла. Эту теорию уже давно опровергли.

Наконец, пятый миф, который опровергла Супрун, заключается в том, что люди с аутизмом похожи на героя Дастина Хоффмана в фильме "Человек Дождя".

"Правда: у каждого человека свои особенности этого состояния. Если вы знаете одного человека с аутизмом, то это лишь означает, что вы знаете одного человека с аутизмом. Возможности этого человека являются индивидуальными, поэтому их не нужно обобщать на всех", — отметила чиновница.

Facebook Ульяны Супрун Развенчание мифов от аутизме от Ульяны Супрун

Напомним, Супрун ранее уже развенчала несколько медицинских мифов. В частности, она пояснила, что диагноза "вегето-сосудистая дистония" не существует в международной медицине, а также заявила о том, что можно чесать пробу Манту. Кроме того, чиновница утверждает, что перекись водорода бесполезна при обработке ран.