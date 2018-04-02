Город без воды в Харьковской области. Появилось заявление властей

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Полная замена коллектора протяженностью 2,4 тысячи метров необходима в городе Лозовая в Харьковской области Украины, который остался без воды, сообщается на сайте горсовета.

Город Лозовая остался без воды в связи с аварией на сети водоотведения. С 1 апреля в городе организован подвоз технической воды. Мэр города Сергей Зеленский в понедельник заявил, что техногенной катастрофы, связанной с обвалом коллектора, нет, коммунальные службы не допустили утечки нечистот, авария локализована, однако нужна полная реконструкция коллектора, местные власти смогли выделить финансирование только на приобретение канализационной трубы для аварийных участков.

На сайте горсовета сообщается, что в понедельник под председательством замглавы Харьковской области Евгения Шахненко состоялось выездное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, власти обсудили сложную ситуацию по восстановлению водоснабжения микрорайонов.

"Заместитель председателя Харьковской области подчеркнул, что необходима полная замена коллектора протяженностью 2400 метров, который полностью износился. Сейчас ведутся работы по устранению аварии возле домов 12, 13 в 4-м микрорайоне. На следующей сессии областного совета руководство области будет выходить с предложением к областным депутатам о выделении средств на замену коллектора", — говорится в сообщении.

По данным властей, аварийная ситуация сложилась на всем южном коллекторе. Его протяженность 2,4 тысячи метров, в эксплуатацию коллектор ввели еще в 1978 году. По ориентировочным подсчетам, на его реконструкцию необходимо 17 миллионов гривен (646 тысяч долларов). На сайте горсовета сообщается, что в понедельник депутаты выделили 398 тысяч гривен (15,1 тысяча долларов) на приобретение канализационной трубы для аварийных участков.