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    Общество

    Фото дня. В Украину пришла большая вода

    (обновлено: )41810
    В результате резкого потепления и как следствие - быстрого таяние снега в нескольких районах Полтавской области привело к значительному подтоплению частных домохозяйств, дорог, сельскохозяйственных угодий.
    Наводнение в Полтавской области
    ГУ ДСНС у Полтавській області

    В двух районах — Зиньковском и Котелевском — людей спасали сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

    Больше всего страдают от паводка Миргород, Пирятин, Зеньков, Решетиловка, поселки Великая Богачка, Диканька, Котельва, Шишаки, а также Полтавский, Оржицкий, Лубенский, Миргородский, Диканский, Пирятинский, Котелевский, Лохвицкий, Зеньковский, Гребенковский, Гадячский и Чернухинский районы. Сложная ситуация также и в областном центре.

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    А в Чернигове из-за разлива реки Стрижень подтоплено несколько улиц. Вода из водохранилища в районе Яловщины прибывает, власти города частично открыли шлюзы, чтобы не допустить перелива воды на проезжую часть по ул. Героев Чернобыля.

    Ранее ГСЧС Украины сообщила об ухудшении ситуации с подтоплениями сразу в нескольких регионах. В Николаевской области на Первомайской гидроэлектростанции прорвало плотину, вследствие чего уровень воды в Южном Буге в районе Южноукраинска, а также в Александровском водохранилище значительно поднялся.

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