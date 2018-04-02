Фото дня. В Украину пришла большая вода

ГУ ДСНС у Полтавській області

В двух районах — Зиньковском и Котелевском — людей спасали сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Больше всего страдают от паводка Миргород, Пирятин, Зеньков, Решетиловка, поселки Великая Богачка, Диканька, Котельва, Шишаки, а также Полтавский, Оржицкий, Лубенский, Миргородский, Диканский, Пирятинский, Котелевский, Лохвицкий, Зеньковский, Гребенковский, Гадячский и Чернухинский районы. Сложная ситуация также и в областном центре.

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А в Чернигове из-за разлива реки Стрижень подтоплено несколько улиц. Вода из водохранилища в районе Яловщины прибывает, власти города частично открыли шлюзы, чтобы не допустить перелива воды на проезжую часть по ул. Героев Чернобыля.

Ранее ГСЧС Украины сообщила об ухудшении ситуации с подтоплениями сразу в нескольких регионах. В Николаевской области на Первомайской гидроэлектростанции прорвало плотину, вследствие чего уровень воды в Южном Буге в районе Южноукраинска, а также в Александровском водохранилище значительно поднялся.

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