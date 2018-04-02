Биометрический контроль на границе с начала года прошли 96 тыс россиян

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КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Биометрический контроль на украинской границе с начала года уже прошли 136 тысяч иностранцев, в том числе 96 тысяч граждан России, сообщил в интервью телеканалу "112 Украина" глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал.

Система биометрического контроля частично заработала на пунктах пропуска на украинской границе c 1 января. Она будет внедряться поэтапно, сначала система заработала на всех пунктах пропуска украино-российской границы. Гражданам России, желающим въехать на территорию Украины, необходимо будет пройти трехэтапную процедуру биометрического контроля.

"Система биометрического контроля успешно работает во всех авиационных и международных пунктах пропуска на границе с ЕС. Обязательную фиксацию биометрических данных используют согласно списку, утвержденному СНБО. В этот список входит 70 стран, в том числе и Россия. На сегодня биометрией воспользовались 136 тысяч человек, из них 96 тысяч – россияне. Из России к нам люди едут в основном по коммерческим делам и к родственникам", — приводит слова Цигикала сайт телеканала.

Также он заявил, что Украина еще с 2014 года усиленно охраняет границу с Россией. По словам Цигикала, сейчас на границе усиливается система охраны, в частности, создаются патрули, чтобы контролировать более короткие расстояния (не 100 километров с одной точки, а десять).

Президент Украины Петр Порошенко ранее подписал указ о введении с 2018 года биометрического контроля для иностранцев на границе. Он поручил также усовершенствовать законодательство о порядке регистрации иностранцев, разработать механизм предварительного информирования иностранцами о въезде на Украину, а также обновить перечень государств миграционного риска, внеся в него Россию.