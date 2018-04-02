Несмотря на паводок. В Вилково прибыл теплоход с иностранными туристами

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Морской порт "Усть-Дунайск" принял первое в новом круизном сезоне пассажирское судно, несмотря на паводок, пишет Думская со ссылкой на Администрацию морских портов Украины.

Согласно сообщению, 1 апреля в гавань зашел швейцарский теплоход JOY со 124 туристами на борту, которые посетили город Вилково Одесской области.

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Всего в текущем году морской порт "Усть-Дунайск" ожидает 34 захода круизных судов, в том числе 24 иностранных. Десять судозаходов придется на украинский круизник "Принцесса Днепра".

Ранее сообщалось, что в Вилково из-за паводка подтопило дома. Люди публикуют в соцсетях видео. По их словам, Дунай подтопил уже третью часть территории населенного пункта.