Гройсман объявил о начале масштабных проверок качества автодорог

РИА Новости Украина Дороги смерти. Самые худшие трассы Украины Премьер Украины Владимир Гройсман заявил о начале проверок качества автомобильных дорог в стране.

"В Украине начинается сезон дорожных работ, который предусматривает проведение инициированных правительством проверок качества уже построенных и отремонтированных дорог, внедрение новых норм контроля качества дорог, а также внедрение контроля нагрузки транспорта", — цитирует Гройсмана пресс-служба Кабмина.

Ранее Кабмин утвердил государственную целевую программу развития автомобильных дорог на 2018-2022 годы c ожидаемым уровнем финансирования в 300 миллиардов гривен.

Ранее Гройсман заявил, что поскольку Кабинет министров выделяет беспрецедентные средства на ремонт и строительство дорог, то требует качества работ и привлечение местных властей к строительству через механизмы финансовой децентрализации.