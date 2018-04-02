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    Общество

    Гройсман объявил о начале масштабных проверок качества автодорог

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    В Украине начинается сезон дорожных работ, который предусматривает проведение инициированных правительством проверок качества уже построенных и отремонтированных дорог, заявил Владимир Гройсман.
    Исполняющий обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомир Новак, премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время ознакомления с ходом работ на трассе Н-01 Киев - Знаменка в Киевской области
    УНИАН

    Худшие дороги Украины. Инфографика
    РИА Новости Украина
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    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Премьер Украины Владимир Гройсман заявил о начале проверок качества автомобильных дорог в стране.

    "В Украине начинается сезон дорожных работ, который предусматривает проведение инициированных правительством проверок качества уже построенных и отремонтированных дорог, внедрение новых норм контроля качества дорог, а также внедрение контроля нагрузки транспорта", — цитирует Гройсмана пресс-служба Кабмина.

    Ранее Кабмин утвердил государственную целевую программу развития автомобильных дорог на 2018-2022 годы c ожидаемым уровнем финансирования в 300 миллиардов гривен.

    Ранее Гройсман заявил, что поскольку Кабинет министров выделяет беспрецедентные средства на ремонт и строительство дорог, то требует качества работ и привлечение местных властей к строительству через механизмы финансовой децентрализации.

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