Под Радой требуют ужесточения антитабачных законов

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Около двух десятков активистов проводят под стенами Верховной Рады в Киеве акцию "Бездействие парламента загоняет детей в ловушку никотиновой зависимости". Об этом сообщает "Укринформ".

Участники акции призвали руководство Рады внести в повестку дня антитабачные законопроекты №2820 и №4030а накануне Дня здоровья, которое будет отмечаться 7 апреля.

Исполнительный директор общественной организации "Жизнь" Лилия Олефир отметила, что упомянутые законопроекты были зарегистрированы около трех лет назад и до сих пор не рассмотрены Радой даже в первом чтении.

Законопроект № 2820 предусматривает увеличение на пачке сигарет графических изображений с предупреждением о вреде курения (65% от площади пачки) и размещения их с обеих сторон пачки, а также запрещение ароматизированных сигарет, урегулирование продажи электронных сигарет и травяных смесей, раскрытие состава табачных изделий и исключение рекламы табака из интернета.

Целью законопроекта № 4030а является запрет размещения сигарет в витринах магазинов, усовершенствование защиты украинцев от табачного дыма в общественных местах, в частности, увеличение перечня бездымных общественных мест.

Вдоль металлической ограды около парламента активисты растянули зеленую сетку, к которой прикрепили несколько фотографий с изображением курящих детей. Кроме того, участники акции держат плакаты с соответствующими призывами в поддержку законопроектов, в частности "Защитите от табака: 2820 и 4030а". Ситуация во время акции спокойная.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчину убили за курение в неположенном месте.