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    Общество

    Под Радой требуют ужесточения антитабачных законов

    (обновлено: )14610
    Организатор акции заявила, что антитабачные законопроекты №2820 и №4030а были зарегистрированы около трех лет назад и до сих пор не рассмотрены Радой даже в первом чтении.
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    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Около двух десятков активистов проводят под стенами Верховной Рады в Киеве акцию "Бездействие парламента загоняет детей в ловушку никотиновой зависимости". Об этом сообщает "Укринформ".

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    Участники акции призвали руководство Рады внести в повестку дня антитабачные законопроекты №2820 и №4030а накануне Дня здоровья, которое будет отмечаться 7 апреля.

    Исполнительный директор общественной организации "Жизнь" Лилия Олефир отметила, что упомянутые законопроекты были зарегистрированы около трех лет назад и до сих пор не рассмотрены Радой даже в первом чтении.

    Законопроект № 2820 предусматривает увеличение на пачке сигарет графических изображений с предупреждением о вреде курения (65% от площади пачки) и размещения их с обеих сторон пачки, а также запрещение ароматизированных сигарет, урегулирование продажи электронных сигарет и травяных смесей, раскрытие состава табачных изделий и исключение рекламы табака из интернета.

    Целью законопроекта № 4030а является запрет размещения сигарет в витринах магазинов, усовершенствование защиты украинцев от табачного дыма в общественных местах, в частности, увеличение перечня бездымных общественных мест.

    Вдоль металлической ограды около парламента активисты растянули зеленую сетку, к которой прикрепили несколько фотографий с изображением курящих детей. Кроме того, участники акции держат плакаты с соответствующими призывами в поддержку законопроектов, в частности "Защитите от табака: 2820 и 4030а". Ситуация во время акции спокойная.

    Ранее сообщалось, что в Киеве мужчину убили за курение в неположенном месте.

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