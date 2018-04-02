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    Общество

    В Харьковской области без воды остался целый город

    (обновлено: )13931
    По данным СМИ, город Лозовая в Харьковской области с населением более 50 тысяч человек остался без воды из-за полного разрушения коллектора и перегрузки канализации.
    Водопроводный кран. Архивное фото
    East News

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Город Лозовая в Харьковской области остался без воды из-за аварии, сообщается на сайте городского совета.

    Андрей Герус
    glavcom.ua
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    "В связи с аварией сети водоотведения возле домов № № 12, 13 в четвертом микрорайоне, с 18.00 часов 31 марта от водоснабжения отключаются все микрорайоны города", — говорится в сообщении.

    По данным горсовета, работники занимаются устранением аварии, к работам привлечена техника.

    С 1 апреля в городе организован подвоз технической воды.

    По данным СМИ, город с населением более 50 тысяч человек остался без воды из-за полного разрушения коллектора и перегрузки канализации.

    Напомним, ранее в Киеве произошло масштабное отключение воды.

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