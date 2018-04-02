В Харьковской области без воды остался целый город

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Город Лозовая в Харьковской области остался без воды из-за аварии, сообщается на сайте городского совета.

"В связи с аварией сети водоотведения возле домов № № 12, 13 в четвертом микрорайоне, с 18.00 часов 31 марта от водоснабжения отключаются все микрорайоны города", — говорится в сообщении.

По данным горсовета, работники занимаются устранением аварии, к работам привлечена техника.

С 1 апреля в городе организован подвоз технической воды.

По данным СМИ, город с населением более 50 тысяч человек остался без воды из-за полного разрушения коллектора и перегрузки канализации.

Напомним, ранее в Киеве произошло масштабное отключение воды.