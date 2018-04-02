День смеха. Полиция рассказала о курьезных вызовах

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Патрульная полиция сообщила, что в День смеха, 1 апреля, получила ряд курьезных вызовов.

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Как сообщает Национальная полиция Украины, одну заявительницу напугали граждане, которые собрались возле двора. Женщина решила, что это колдуны.

А у ребенка, который любит играть в компьютерные игры, во время очередной забавы украли оружие. Об этом он сообщил патрульным и указал, что у него есть адрес другого игрока.

Напомним, в Одессе 1 апреля традиционно провели "Юморину", по этому поводу в центре города прошло большое карнавальное шествие.