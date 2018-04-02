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    Общество

    В Украине запретили массово ловить рыбу

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    Ловить рыбу можно будет только в личных целях в небольших количествах. Запрещено рыбачить с лодки и использовать спецсредства для ловли и потом продавать эту рыбу.
    Одесса. Рынок Привоз, рыбный ряд
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. 

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    На большинстве водоемов Украины с 1 апреля запрещается массовый вылов рыбы из-за нереста, сообщает пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства Украины.

    Ловить рыбу можно будет только в личных целях в небольших количествах. Запрещено рыбачить с лодки и использовать спецсредства для ловли и потом продавать эту рыбу.

    Сообщается, что нерестовый запрет будет действовать в течение 10-12 недель в зависимости от регионов и температурных условий.

    Также Госрыбагентство будет осуществлять рейды по водоемам, нарушителей ждет административная и уголовная ответственность, в том числе штрафы. Также будет работать горячая линия, на которую просят сообщать о рыбаков-нарушителей.

    Напомним, в Черкасской области рыбаки поймали гигантскую рыбу — сома, весом в 140 килограммов.

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