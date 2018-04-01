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    Общество

    Православные христиане 1 апреля отмечают Вербное воскресенье

    (обновлено: )19
    Праздник Входа Господня в Иерусалим предваряет собой Страстную неделю - воспоминания о страданиях и крестной смерти Иисуса Христа.
    Вербное воскресенье в Киеве
    УНИАН

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Православная церковь отмечает в воскресенье праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), который традиционно наступает за неделю до Пасхи и предваряет собой Страстную неделю — воспоминания о страданиях и крестной смерти Иисуса Христа.

    В Киеве празднуют Пасху
    РИА Новости Украина Григорий Константинов
    Святая Пасха - праздник Воскресения Иисуса Христа. Справка

    Вход Господень в Иерусалим — одно из главных событий последних дней земной жизни Спасителя, которое описывают все четыре евангелиста. По их повествованию, Иисус перед своим последним посещением древнего города воскресил праведного Лазаря, жившего в селении Вифания и скончавшегося за четыре дня до прихода туда Господа.

    Весть об этом чуде быстро разнеслась по окрестностям, и когда Христос через несколько дней въезжал на молодом ослике в Иерусалим, люди приветствовали его как царя, выстилая его путь одеждами и пальмовыми ветвями. Тогда же, после воскрешения Лазаря, первосвященники и фарисеи приняли окончательное решение убить Иисуса.

    В Вербное воскресенье, как и накануне вечером, верующим раздают в храмах распустившиеся вербные ветки — в Украине они заменяют пальмовые ветви, которыми приветствовали Господа жители Иерусалима.

    УНИАН
    Вербное воскресенье в Киеве

    Освященные в этот день на службе вербы принято хранить в течение всего года и украшать ими иконы в доме.

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