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    Общество

    Луценко обнародовал свои доходы за год

    (обновлено: )14402
    Генпрокурор в прошлом году получил два подарка в неденежной форме, общая стоимость которых оценивается в 289,3 тыс. грн.
    Юрий Луценко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. 

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    УНИАН
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    Генпрокурор Юрий Луценко в прошлом году заработал 1 млн 302,1 тыс. грн доходов в виде заработной платы, свидетельствуют данные его декларации.

    Также в документе указывается, что генпрокурор получил два подарка в неденежной форме, общая стоимость которых оценивается в 289,3 тыс. грн.

    Луценко указал, что имеет на банковских счетах 1 млн 331,8 тыс. грн и 2,9 тыс. евро и 11,4 тыс. долл. Еще 10 тыс. грн Генпрокурор держит наличными. 

    По данным Луценко, он не имеет в личной собственности транспортного средства. Он пользуется служебным автомобилем Toyota Camry 2013 выпуска. 

    Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман подал электронную декларацию за 2017 год.

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