Луценко обнародовал свои доходы за год

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина.

Генпрокурор Юрий Луценко в прошлом году заработал 1 млн 302,1 тыс. грн доходов в виде заработной платы, свидетельствуют данные его декларации.

Также в документе указывается, что генпрокурор получил два подарка в неденежной форме, общая стоимость которых оценивается в 289,3 тыс. грн.

Луценко указал, что имеет на банковских счетах 1 млн 331,8 тыс. грн и 2,9 тыс. евро и 11,4 тыс. долл. Еще 10 тыс. грн Генпрокурор держит наличными.

По данным Луценко, он не имеет в личной собственности транспортного средства. Он пользуется служебным автомобилем Toyota Camry 2013 выпуска.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман подал электронную декларацию за 2017 год.