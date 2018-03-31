Супрун сообщила о новых правилах поступления детей в школу и детсад

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Отныне школы и детсады не имеют права требовать от родителей медицинскую карту ребенка для поступления, написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

"Еще раз напоминаем родителям, что Медицинская карта ребенка для поступления в детский сад или школу больше не нужна. Ее форма является недействительной, от родителей не имеют права ее требовать", — отметила она.

Теперь перед вступлением в детский сад или школу достаточно предоставить справку от врача о состоянии здоровья.

По ее словам, если ребенок имеет заболевание, о котором стоит знать медицинским работникам садика, то по решению одного из родителей или иного законного представителя ребенка это можно обозначить в справке.

В то же время, как отметила Супрун, в школах перед вступлением нужно пройти профилактический осмотр. В медучреждении предоставят форму № 0 086-1/о — Справка ученика общеобразовательного учебного заведения о результатах обязательного медицинского профилактического осмотра. По решению одного из родителей или иного законного представителя ребенка в этой форме можно обозначить информацию о заболеваниях, о которых следует знать медицинским работникам школы.

Кроме того, у родителей могут попросить предоставить информацию о вакцинации ребенка. Ведь карту профилактических прививок ведут и в учебных заведениях. Других форм, талонов и бумажек в садиках и школах от родителей не имеют права требовать.

Ранее Супрун сообщила, что Минздрав проводит переговоры с врачами и экспертами о замене флюорографических обследований анкетированием.