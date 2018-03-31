Православные христиане отмечают Лазареву субботу

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Православные христиане вспоминают в субботу воскрешение Иисусом Христом праведного Лазаря.

Вечером в этот день, накануне праздника Входа Господня в Иерусалим (Вербного воскресенья), во всех храмах, по традиции, освящают ветви верб.

Воспоминание воскрешения Лазаря одновременно знаменует собой окончание Великого поста — после двух праздничных дней, Лазаревой субботы и Входа Господня в Иерусалим, у верующих наступает последняя неделя перед Пасхой, время наиболее строгого поста — Страстная седмица.

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Согласно евангельскому повествованию, незадолго до своего последнего посещения Иерусалима Иисус воскресил праведного Лазаря, который был его другом. Лазарь жил с сестрами Марфой и Марией в селении Вифания и скончался за четыре дня до прихода туда Христа. Иисус пришел к пещере, в которой был погребен Лазарь, приказал убрать закрывавший вход камень, воззвал: "Лазаре! гряди (иди) вон", и Лазарь вышел из пещеры, весь обмотанный погребальными пеленами.

Именно после воскрешения Лазаря первосвященники и фарисеи приняли окончательное решение убить Христа. Лазарь, которого также хотели лишить жизни, уехал на Кипр, где впоследствии апостолы назначили его епископом. Согласно церковному преданию, он до последнего дня своей жизни скрывал свое лицо платком, поскольку четырехдневное пребывание в гробу не прошло для него бесследно.

Утром в Лазареву субботу, которая еще называется "малой Пасхой", в храмах совершается особая торжественная служба. Песнопения этого дня содержат в себе надежду на будущее всеобщее воскресение мертвых в конце земной истории.

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А вечером, по традиции, за богослужениями освящают ветви верб — в Украине они заменяют пальмовые ветви, которыми жители Иерусалима встречали входящего в город Иисуса.

По церковному уставу, в Лазареву субботу верующим разрешается есть рыбную икру, а на следующий день, в Вербное воскресенье, — рыбу.