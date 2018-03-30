ВСУ и ополченцы обвинили друг друга в срыве нового перемирия в Донбассе

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Штаб АТО сообщил, что ополченцы 16 раз нарушили "пасхальное" перемирие в Донбассе, вступившее в силу с пятницы, один военный погиб и трое ранены.

Новое "пасхальное" перемирие вступило в силу в Донбассе в пятницу, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.

"По состоянию на 18.00 зафиксировано 16 обстрелов позиций сил АТО… К сожалению, во время выполнения боевых задач один украинский военнослужащий погиб, трое военных получили ранения", — говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook.

По данным силовиков, ополченцы вели обстрелы их позиций на донецком направлении, тогда как противники на луганском направлении придерживались перемирия в полной мере.

В то же время в самопровозглашенной ЛНР заявили о нарушении ВСУ "пасхального" перемирия в Донбассе. Как заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня, ВСУ нарушили "пасхальное" перемирие, обстреляв территорию непризнанной Луганской народной республики.

"Сегодня, 30 марта, в 17.00 Вооруженные силы Украины открыли огонь с направления населенного пункта Лобачево по позициям Народной милиции в районе населенного пункта Желтое с применением гранатометов (три гранаты)", — говорится в сообщении представительства ЛНР в Telegram-канале.