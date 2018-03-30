Порошенко назвал число военных, раненных за время войны в Донбассе

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина.
"Очень важны ваши победы, наши общие победы для украинских воинов, для ветеранов АТО, которые глядя на вас — у них возвращается желание жить полноценной жизнью", — отметил президент.
"Более 13 тысяч украинских военных ранены в этой страшной войне. Они нуждаются в медицинской помощи, внимании общества, а главное — они нуждаются в психологической помощи. Каждый из вас играет эту чрезвычайно важную для Украины роль", — отметил глава государства.
Как сообщалось ранее, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ планирует открыть новые патрульные базы на территории Донбасса.