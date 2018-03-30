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    Порошенко назвал число военных, раненных за время войны в Донбассе

    (обновлено: )4401
    Как сообщил Порошенко, более 13 тысяч украинских военных ранены в Донбассе: "Они нуждаются в медицинской помощи, внимании общества, а главное - они нуждаются в психологической помощи".
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. 

    Омбудсмен Людмила Денисова. Архивное фото
    Украинское фото
    Донбасс: украинского омбудсмена тут не ждут... И спасаются от обстрелов
    За время войны на востоке Украины более 13 тысяч военных получили ранения, заявил во время собрания паралимпийской сборной заявил Президент Украины Петр Порошенко.

    "Очень важны ваши победы, наши общие победы для украинских воинов, для ветеранов АТО, которые глядя на вас — у них возвращается желание жить полноценной жизнью", — отметил президент.

    "Более 13 тысяч украинских военных ранены в этой страшной войне. Они нуждаются в медицинской помощи, внимании общества, а главное — они нуждаются в психологической помощи. Каждый из вас играет эту чрезвычайно важную для Украины роль", — отметил глава государства.

    Как сообщалось ранее, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ планирует открыть новые патрульные базы на территории Донбасса.

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