КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко поздравил иудеев с Песахом, передает пресс-служба главы государства.

"Искренне поздравляю всех вас и весь еврейский народ с Песахом. На протяжении веков этот праздник символизирует радость, свободу и освобождение от рабства, напоминает нам, что только свободный человек может быть счастливым", — говорится в поздравлении президента.

Также президент подчеркнул, что многогранная деятельность еврейской общины способствует единству всех граждан Украины, а это единство является залогом мира и процветания украинского государства.

"В эти праздничные дни хочу пожелать крепкого здоровья, счастья и благополучия. Счастливого вам Песаха!" — сказал Порошенко.

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