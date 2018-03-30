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    Порошенко поздравил иудеев с Песахом

    (обновлено: )6711
    Президент подчеркнул, что многогранная деятельность еврейской общины способствует единству всех граждан Украины, а это единство является залогом мира и процветания украинского государства.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко поздравил иудеев с Песахом, передает пресс-служба главы государства.

    Андрей Портнов. Архивное фото
    УНИАН
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    "Искренне поздравляю всех вас и весь еврейский народ с Песахом. На протяжении веков этот праздник символизирует радость, свободу и освобождение от рабства, напоминает нам, что только свободный человек может быть счастливым", — говорится в поздравлении президента.

    Также президент подчеркнул, что многогранная деятельность еврейской общины способствует единству всех граждан Украины, а это единство является залогом мира и процветания украинского государства.

    "В эти праздничные дни хочу пожелать крепкого здоровья, счастья и благополучия. Счастливого вам Песаха!" — сказал Порошенко. 

    Ранее Министерство социальной политики Украины опубликовало календарь выходных дней в апреле-мае 2018 года с учетом переносов рабочих дней.

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