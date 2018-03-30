В Крыму проблема с качеством воды - Аксенов

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Ураина. Недостатка в питьевой воде в Крыму нет и не предвидится, однако качество воды в нескольких регионах полуострова не соответствует санитарным нормам, заявил глава республики Сергей Аксенов.

"Общий объём наполнения наливных питьевых водохранилищ достаточен для гарантированного водоснабжения восточной части Крыма… Все населённые пункты республики Крым обеспечены питьевой водой. Дефицита нет и не будет", — сказал Аксенов в своем отчете о результатах работы правительства республики.

Завершена разработка единой схемы водоснабжения и водоотведения республики Крым, отметил он. Серьезной проблемой остается качество питьевой воды.

"Отклонения (в качестве воды) от требований СанПиН выявлены в Красноперекопском, Первомайском, Джанкойском, Сакском, Раздольненском, Черноморском районах, в Евпатории", — сказал Аксенов.