Весны не будет. Половину Украины в пятницу накроет мокрый снег

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. В Украине в пятницу, 30 марта, на половине территории страны ожидается мокрый снег, а второй половине будет солнечно, сообщает Гидрометцентр.

По данным синоптиков, на севере пройдет снег с дождем, дневная температура достигнет 7 градусов тепла.

На западе также осадки в виде мокрого снега, температура днем — до 10 градусов тепла, местами — и до 13 градусов тепла.

На юге в пятницу облачно, с прояснениями, до 10 градусов тепла.

На востоке также облачно, с прояснениями, температура днем — до 9 градусов тепла.

В центральных областях воздух прогреется до 10 градусов, здесь также осадков не предвидится.

В Киеве в пятницу снег с дождем, воздух прогреется до 7 градусов тепла.

Отметим, что в Украину пока еще так и не пришла настоящая весна.