наверх
30.03.201808:11
Курсы валют НБУ
  • USD26.54+ 0.14
  • EUR32.70- 0.03
Рубрики
Ещё
    Общество

    Весны не будет. Половину Украины в пятницу накроет мокрый снег

    (обновлено: )35502
    C 1 января польские работодатели выдали около 240 тысяч заявлений о намерении нанять иностранцев. Больше всего этих разрешений выдали для украинцев и лишь небольшую часть - для белорусов. Однако реально работать начали только треть.
    Работа общественного транспорта в Киеве в снегопад
    kiev.informator.ua

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. В Украине в пятницу, 30 марта, на половине территории страны ожидается мокрый снег, а второй половине будет солнечно, сообщает Гидрометцентр.

    depo.ua
    Тепла не будет? Киев снова накрыло весенним снегопадом

    По данным синоптиков, на севере пройдет снег с дождем, дневная температура достигнет 7 градусов тепла.

    На западе также осадки в виде мокрого снега, температура днем — до 10 градусов тепла, местами — и до 13 градусов тепла.

    На юге в пятницу облачно, с прояснениями, до 10 градусов тепла.

    На востоке также облачно, с прояснениями, температура днем — до 9 градусов тепла.

    В центральных областях воздух прогреется до 10 градусов, здесь также осадков не предвидится.

    В Киеве в пятницу снег с дождем, воздух прогреется до 7 градусов тепла.

    Отметим, что в Украину пока еще так и не пришла настоящая весна.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Сгоревший кинозал в ТЦ "Зимняя вишня"
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Торговый представитель РФ в США Александр Стадник
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Рассмотрение апелляции по делу Н. Савченко в Киеве
    Арест Савченко: следствие, суд
    Олег Петренко
    Медреформа или медицинский геноцид?