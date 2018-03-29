Красный Крест отправил в Донбасс девять грузовиков с гумпомощью

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Миссия Международного комитета Красного Креста (МККК) отправила девять грузовиков с гуманитарной помощью для жителей неподконтрольной Киеву территории Донбасс, сообщил в четверг пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

"Через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на выезд на временно оккупированную территорию Украины проследовало девять грузовиков от миссии Международного комитета Красного Креста. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области песок, стройматериалы, гигиенические наборы и медтовары весом 118 тонн", — говорится в сообщении на сайте пограничной службы.

Ранее сообщалось, что МЧС России отправило 75-ю автомобильную колонну с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской областей.