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    Общество

    Красный Крест отправил в Донбасс девять грузовиков с гумпомощью

    Тема:

    Донбасс: новое перемирие (371)

    (обновлено: )30
    Транспортные средства миссии Международного комитета Красного Креста перевозили для жителей Донецкой области песок, стройматериалы, гигиенические наборы и медтовары весом 118 тонн.
    Красный Крест. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Миссия Международного комитета Красного Креста (МККК) отправила девять грузовиков с гуманитарной помощью для жителей неподконтрольной Киеву территории Донбасс, сообщил в четверг пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

    "Через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на выезд на временно оккупированную территорию Украины проследовало девять грузовиков от миссии Международного комитета Красного Креста. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области песок, стройматериалы, гигиенические наборы и медтовары весом 118 тонн", — говорится в сообщении на сайте пограничной службы.

    Ранее сообщалось, что МЧС России отправило 75-ю автомобильную колонну с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской областей.

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