Геращенко предупредил о негативных последствиях после ухода Холодницкого

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Уход главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого в отставку повлечет за собой остановку всей работы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), заявил народный депутат от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко.

Он объяснил, что, согласно закону об Антикоррупционной прокуратуре, глава САП Назар Холодницкий — единственный, кто может поручать прокурорам рассматривать дела НАБУ. Таким образом, "без него все дела НАБУ будут просто ждать, пока появится новый антикоррупционный прокурор".

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"Выбор нового главы САП может занять месяцы. А в условиях подготовки к выборам и той политической истерии, которая есть, этот процесс может быть вообще заблокирован. Поэтому это — еще одна проблема, с которой может столкнуться борьба с коррупцией в Украине", — заявил Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

Что же касается записей, полученных с прослушивающих устройств в кабинете Холодницкого, то их пока рано комментировать — стоит дождаться результатов экспертизы, уверен Геращенко.

Напомним, ранее генеральный прокурор Юрий Луценко подтвердил факт "прослушки" в кабинете Назара Холодницкого. В СМИ появилась информация о возможном задержании главы САП. Также обсуждается вопрос о его отставке.