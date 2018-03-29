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    Геращенко предупредил о негативных последствиях после ухода Холодницкого

    Тема:

    Ситуация с НАБУ далека от разрешения (184)

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    По словам нардепа, Назар Холодницкий - единственный, кто может поручать прокурорам рассматривать дела НАБУ. Таким образом, "без него все дела НАБУ будут просто ждать, пока появится новый антикоррупционный прокурор".
    Антон Геращенко
    nfront.org.ua

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Уход главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого в отставку повлечет за собой остановку всей работы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), заявил народный депутат от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко.

    Назар Холодницкий, Виктор Шокин и Петр Порошенко
    Украинское фото
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    Он объяснил, что, согласно закону об Антикоррупционной прокуратуре, глава САП Назар Холодницкий — единственный, кто может поручать прокурорам рассматривать дела НАБУ. Таким образом, "без него все дела НАБУ будут просто ждать, пока появится новый антикоррупционный прокурор".

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    "Выбор нового главы САП может занять месяцы. А в условиях подготовки к выборам и той политической истерии, которая есть, этот процесс может быть вообще заблокирован. Поэтому это — еще одна проблема, с которой может столкнуться борьба с коррупцией в Украине", — заявил Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

    Что же касается записей, полученных с прослушивающих устройств в кабинете Холодницкого, то их пока рано комментировать — стоит дождаться результатов экспертизы, уверен Геращенко.

    Напомним, ранее генеральный прокурор Юрий Луценко подтвердил факт "прослушки" в кабинете Назара Холодницкого. В СМИ появилась информация о возможном задержании главы САП. Также обсуждается вопрос о его отставке. 

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