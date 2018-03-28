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    Общество

    АТО будет идти параллельно с ООС до указа президента

    Тема:

    Донбасс: новое перемирие (368)

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    Как отметил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, сейчас идет формирование сил, назначен командующий Объединенных сил, таким образом продолжается формирование отрядов.
    Военный. Архивное фотое
    Украинское фото

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Антитеррористическая операция будет идти параллельно с операцией Объединенных сил до выхода указа президента Украины о ее окончании. Об этом сказал спикер Министерства обороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк после брифинга в среду, отвечая на вопрос об употреблении термина АТО.

    "Сейчас АТО будет идти параллельно с предстоящей операцией Объединенных сил. Решение об окончании антитеррористической операции будет сразу же с момента подписания президентом Петром Порошенко соответствующего указа. Пока такого указа нет", – пояснил полковник.

    "Сейчас идет формирование сил, назначен командующий Объединенных сил — генерал-лейтенант Сергей Наев – таким образом продолжается формирование этих отрядов", — добавил Гуцуляк.

    За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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    Президент Петр Порошенко в феврале заявил, что ждет в кратчайшие сроки, до 1 апреля, предложений от главы Минобороны о смене формата спецоперации в Донбассе и кандидатуру командующего объединенными силами в соответствии с подписанным им законом о реинтеграции Донбасса.
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