АТО будет идти параллельно с ООС до указа президента

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Антитеррористическая операция будет идти параллельно с операцией Объединенных сил до выхода указа президента Украины о ее окончании. Об этом сказал спикер Министерства обороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк после брифинга в среду, отвечая на вопрос об употреблении термина АТО.

"Сейчас АТО будет идти параллельно с предстоящей операцией Объединенных сил. Решение об окончании антитеррористической операции будет сразу же с момента подписания президентом Петром Порошенко соответствующего указа. Пока такого указа нет", – пояснил полковник.

"Сейчас идет формирование сил, назначен командующий Объединенных сил — генерал-лейтенант Сергей Наев – таким образом продолжается формирование этих отрядов", — добавил Гуцуляк.

За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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