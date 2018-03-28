В Украине появился беспилотный Lanos

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. В Запорожье представили беспилотный Lanos, который способен доставить из пункта А в пункт Б без участия живого водителя.

Это первый легковой "беспилотник", представленный украинцами: Lanos оборудован системой навигации Pilotdrive, которую ранее тестировали на внедорожнике Jeep Cherokee и КРАЗе, сообщает ain.ua.

Pilotdrive — это система беспилотного управления автомобилем, которую можно установить на любой вид транспорта — грузовой, пассажирский, легковой. Система ориентируется при помощи камер, датчиков, радаров и тепловизора, что делает автомобиль беспилотным даже в ночное время суток. Автопилот распознает разметку дороги, ее ширину, умеет передвигаться в условиях бездорожья.

Камера установлена на крыше автомобиля.

ain.ua Беспилотный Lanos

Датчики беспилотника имеют охват 360˚, что исключает возникновение слепых зон. Сенсорные системы распознают дорожные знаки, пешеходов и даже животных, выбегающих на проезжую часть. Реакция автомобиля на препятствие моментальная, уверяют разработчики — система анализа и принятия решений срабатывает за доли секунд.

Lanos имеет автоматическую коробку передач.

Ранее сообщалось, что китайские военные экспериментируют с дистанционно управляемыми танками. Недавно по телевидению Пекина продемонстрировали кадры полевых испытаний новых боевых машин в новостном выпуске, уточнив, что следующим шагом станет оснащение танков системами, использующими искусственный интеллект.