наверх
28.03.201814:39
Курсы валют НБУ
  • USD26.31+ 0.00
  • EUR32.56- 0.09
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Украине появился беспилотный Lanos

    (обновлено: )5101
    Сообщается, что Lanos оборудован системой навигации Pilotdrive, которую можно установить на любой вид транспорта — грузовой, пассажирский, легковой. Система ориентируется при помощи камер, датчиков, радаров и тепловизора.
    Беспилотный Lanos
    ain.ua

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. В Запорожье представили беспилотный Lanos, который способен доставить из пункта А в пункт Б без участия живого водителя.

    Это первый легковой "беспилотник", представленный украинцами: Lanos оборудован системой навигации Pilotdrive, которую ранее тестировали на внедорожнике Jeep Cherokee и КРАЗе, сообщает ain.ua.

    Pilotdrive — это система беспилотного управления автомобилем, которую можно установить на любой вид транспорта — грузовой, пассажирский, легковой. Система ориентируется при помощи камер, датчиков, радаров и тепловизора, что делает автомобиль беспилотным даже в ночное время суток. Автопилот распознает разметку дороги, ее ширину, умеет передвигаться в условиях бездорожья.

    Камера установлена на крыше автомобиля.

    ain.ua
    Беспилотный Lanos

    Датчики беспилотника имеют охват 360˚, что исключает возникновение слепых зон. Сенсорные системы распознают дорожные знаки, пешеходов и даже животных, выбегающих на проезжую часть. Реакция автомобиля на препятствие моментальная, уверяют разработчики — система анализа и принятия решений срабатывает за доли секунд.

    Lanos имеет автоматическую коробку передач. 

    Ранее сообщалось, что китайские военные экспериментируют с дистанционно управляемыми танками. Недавно по телевидению Пекина продемонстрировали кадры полевых испытаний новых боевых машин в новостном выпуске, уточнив, что следующим шагом станет оснащение танков системами, использующими искусственный интеллект.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Консульство России в Харькове
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Надежда Савченко прибыла на допрос в СБУ
    Арест Савченко: следствие, суд
    Врач. Архивное фото
    Медреформа или медицинский геноцид?