Более 1500 жителей Кропивницкого остались без тепла

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. В результате порывов тепловых сетей без тепла остались семь многоэтажных жилых домов и здания военного городка воинской части Министерства обороны в Кропивницком, сообщает утром в среду пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Прорывы произошли во вторник, 27 марта.

"Без теплоснабжения остались 7 многоэтажных жилых домов (около 1600 жителей) и здания военного городка воинской части А 0680 Минобороны", – говорится в сообщении.

Согласно сообщению, бригады ГП "Теплоэнергоцентраль" восстановили теплоснабжение в полном объеме.

Ранее без тепла в Кропивницком оставались 75 многоэтажек.