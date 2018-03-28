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    Более 1500 жителей Кропивницкого остались без тепла

    (обновлено: )19
    По данным ГСЧС, без тепла остались семь многоэтажных домов и здания военного городка воинской части А 0680 Минобороны. Теплоснабжение восстановлено в полном объеме.
    Батарея
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. В результате порывов тепловых сетей без тепла остались семь многоэтажных жилых домов и здания военного городка воинской части Министерства обороны в Кропивницком, сообщает утром в среду пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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    Прорывы произошли во вторник, 27 марта.

    "Без теплоснабжения остались 7 многоэтажных жилых домов (около 1600 жителей) и здания военного городка воинской части А 0680 Минобороны", – говорится в сообщении.

    Согласно сообщению, бригады ГП "Теплоэнергоцентраль" восстановили теплоснабжение в полном объеме.

    Ранее без тепла в Кропивницком оставались 75 многоэтажек.

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