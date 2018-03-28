Склад военной техники в Житомирской области. В ГПУ сделали заявление

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Обнародованная ранее в СМИ информация о схеме хищения военной и другой специальной техники не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

Накануне сообщалось, что полиция обнаружила в Житомирской области почти две сотни единиц похищенной спецтехники, в том числе БТР и БМП, которые незаконно хотели продать через интернет.

"На самом деле техника, о которой идет речь, не является боевой и вообще не является военной. Среди указанной техники 196 единиц демилитаризованной, из которых 93 — автомобили и тягачи, 98 — прицепы, кунги и цистерны, 4 единицы БТР и 1 — БРДМ. На изъятую технику в ходе досудебного расследования судом наложен арест", — написал Лысенко на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что в рамках расследования уголовного производства в отношении кражи нефтепродуктов из нефтепровода "Дружба" обнаружили цистерны. В ходе проведения санкционированных обысков обнаружено 196 единиц техники, которые имеют явно военное происхождение.

Учитывая это, Следственным управлением Нацполиции в Житомирской области было начато уголовное производство по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.191 Уголовного кодекса.

"Следствие находится на начальной стадии. На 17 единиц техники уже добыто документы, договоры, подтверждающие законность их отчуждения через уполномоченные государственные предприятия в течение 2013-2016 годов. Эта техника реализовывалась, как избыточное имущество, и этим занимались уполномоченные предприятия", — информирует пресс-секретарь ГПУ.

Лысенко добавляет, что продажа избыточной или такой, которая выслужила сроки эксплуатации, транспортной техники с ВСУ или других военных формирований предусмотрена действующим законодательством, "поскольку реализуется техника, которую экономически невыгодно восстанавливать".

Порядок реализации определенный Законом Украины "О правовом режиме имущества в Вооруженных Силах Украины" и Постановлением Кабинета Министров Украины № 1919 от 28.12.2000 года "О порядке отчуждения и реализации военного имущества Вооруженных Сил". Перечень такого имущества обнародован на сайте МОУ.

"Военный прокурор Центрального региона Украины (Григорий Рябенко — УП) отметил, что в ходе осмотра отдельных единиц изъятой техники установлены признаки уничтожения номеров узлов и агрегатов, в связи с чем для их восстановления и идентификации назначено криминалистическую экспертизу", — сообщает Лысенко.

Во ходе досмотра было установлено, что около 30% техники — 72 единицы, реализовывались Управлением учета избыточного военного имущества ВСУ коммерческим структурам через уполномоченное государственное предприятие.

На данный омент продолжаются следственные действия, направленные на получение документов, которые должны подтвердить происхождение этой техники.

Спикер ГПУ добавил, что у владельца указанной техники, частного предпринимателя, уже изъяты договоры, доверенности и другие документы по купле-продаже, из которых можно сделать вывод, что приобретение происходило в течение последних 6-8 лет.

По мнению следствия, в настоящее время нет оснований для задержания владельца. Информации о том, что отдельные единицы техники завезены из зоны АТО, также нет.

Расследование данного уголовного производства осуществляется Следственным управлением Главного управления Национальной полиции в Житомирской области, процессуальное руководство — военной прокуратурой Житомирского гарнизона Центрального региона Украины.

Сейчас проверяется обоснованность списания техники, определение ее оценочной стоимости и соблюдения порядка ее реализации. Если будет доказано, что она приобретена незаконно, она может быть конфискована в доход государства. Досудебное расследование продолжается.