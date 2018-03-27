КИЕВ, 27 мар – РИА Новости Украина. В Запорожье мурал с изображением арестованного нардепа Надежды Савченко завесили плакатом, сообщает издание 061.

Мурал после освобождения возвращения из России в 2016-м лично открывала Надежда Савченко. Тогда спонсор создания рисунка — бизнесмен Максим Дрозденко — заявил, что он посвящен все политическим заключенным. Сегодня, после ареста Надежды Савченко и предъявления ей подозрения в подготовке терактов, на мурале появился плакат.

На плакате изображен юрист, депутат областного совета Ярослав Гришин, кусающий банан, и надпись: "Глубокое знание законов. Грушин и партнер. Междугородняя фирма. Для наших клиентов мы делаем все!".

061.ua В Запорожье мурал Савченко завесили плакатом

Плакат закрывает мурал с надписью "Ще не вмерла України ні слава ні воля".

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Напомним, 22 марта Верховная Рада рассмотрела представление Генеральной прокуратуры Украины на Надежду Савченко и дала согласие на снятие неприкосновенности, задержание и арест нардепа. По данным ГПУ, нардеп нарушила целый ряд статей УК Украины, за что ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения.

В пятницу, 23 марта, суд избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей на два месяца, до 20 мая, без альтернативы внесения залога. Защита нардепа обжаловала решение об аресте, а подозреваемая она объявила голодовку.