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    Общество

    В ГСЧС назвали шокирующее число утонувших в Украине за 2018 год

    (обновлено: )20111
    По данным ГСЧС, с начала года на водоемах страны уже погибли 102 человека, из которых 6 детей. Пренебрежение правилами безопасности во время пребывания на льду может стать причиной трагических последствий.
    Сотрудники ГСЧС. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. С начала 2018 года на водоемах Украины уже погибли 102 человека. Об этом во вторник, 27 марта, сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

    "Сторонники зимней рыбалки до сих пор выходят на лед, даже несмотря на то, что завершается первый месяц весны. Так, с начала года на водоемах страны уже погибли 102 человека, из которых 6 детей", — говорится в сообщении.

    В связи с этим спасатели в очередной раз предупреждают: пренебрежение правилами безопасности во время пребывания на льду может стать причиной трагических последствий.

    Особенно в период потепления — ведь в это время на водоемах страны активно происходит разрушение ледового покрова. Лед в таком случае слишком хрупкий и крайне опасен.

    Напомним, в центре Николаева пьяная мать бросила с моста в реку своего ребенка.

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