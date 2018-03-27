В ГСЧС назвали шокирующее число утонувших в Украине за 2018 год

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. С начала 2018 года на водоемах Украины уже погибли 102 человека. Об этом во вторник, 27 марта, сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"Сторонники зимней рыбалки до сих пор выходят на лед, даже несмотря на то, что завершается первый месяц весны. Так, с начала года на водоемах страны уже погибли 102 человека, из которых 6 детей", — говорится в сообщении.

В связи с этим спасатели в очередной раз предупреждают: пренебрежение правилами безопасности во время пребывания на льду может стать причиной трагических последствий.

Особенно в период потепления — ведь в это время на водоемах страны активно происходит разрушение ледового покрова. Лед в таком случае слишком хрупкий и крайне опасен.

Напомним, в центре Николаева пьяная мать бросила с моста в реку своего ребенка.