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    Общество

    Во Львове суд отпустил продавца рыбы, отравившей 71 человек

    (обновлено: )12620
    Согласно решению суда, женщина получила наказание в виде пяти лет лишения свободы, но суд разу освободил ее от отбывания наказания, установив испытательный срок 2 года.
    Продавец некачественной скумбрии
    Скриншот видео

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Франковский районный суд Львова осудил на два года условно продавца скумбрии с рынка "Привокзальный", товаром которой в сентябре 2017 отравился 71 человек.

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    Как оказалось, львовянка Мария Ортинская коптила рыбу в собственном гараже в антисанитарных условиях и нелегально реализовывала ее на "Привокзальном рынке".

    Впоследствии женщине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

    Во время судебного заседания продавец признала свою вину и попросила строго ее не наказывать. Двое пострадавших от отравления, свидетельствовали в суде, тоже попросили назначить женщине наказание, не связанное с лишением свободы, сообщает zaxid.net.

    "Суд считает, что исправление и перевоспитание обвиняемой возможно без изоляции от общества, а поэтому в соответствии с требованиями ст. 75 УК Украины следует освободить ее от отбывания наказания с испытанием и установлением испытательного срока", — говорится в судебном приговоре.

    Суд назначил женщине наказание в виде пяти лет лишения свободы и сразу освободил ее от отбывания наказания, установив испытательный срок 2 года.

    Ранее местные власти сообщили об отравлении людей, употреблявших рыбу горячего копчения, которую купили в одном из торговых киосков на рынке "Привокзальный" во Львове. По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье "нарушение правил борьбы с эпидемиями".

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