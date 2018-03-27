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    Общество

    Климкин предложил подискутировать о введении в Украине латиницы

    (обновлено: )7713
    Глава МИД Украины обратился к пользователям соцсети с вопросом о том, как они относятся к возможности поднять дискуссию о введении в Украине латиницы наряду с кириллицей.
    Павел Климкин. Архивное фото
    president.gov.ua

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил подискутировать на предмет возможного введения в Украине латиницы параллельно с кириллицей.

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    "Сегодня разговаривали вместе с представителями стран Центральной Европы о судьбе региона и роли Украины в центральноевропейском сообществе. Среди собеседников – журналисты, писатели, бывшие политики. Дискуссия была глубокой и нужной. В дружеской беседе историк и журналист из Польши Земовит Щерек спросил, почему бы Украине не ввести наряду с кириллицей латиницу", — написал глава МИД на своей странице в Facebook.

    При этом Климкин считает, что нужно работать над тем, что "объединяет, а не разъединяет".

    "С другой стороны, почему бы не подискутировать? Каково ваше мнение об этом? Жду интересные комментарии", — написал министр, обращаясь к своей аудитории.

    Напомним, в феврале президент Казахстана подписал указ, утверждающий новую версию алфавита казахского языка на основе латинской графики. 

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