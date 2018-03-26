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    Луценко уточнил, когда дело Савченко может быть передано в суд

    Тема:

    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест (224)

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    По словам генерального прокурора Украины, "следователи говорят о готовности в два-три месяца завершить следственные действия и передать дело на ознакомление" Надежде Савченко и ее защите.
    Юрий Луценко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Уголовное производство в отношении депутата Верховной Рады Украины Надежды Савченко, подозреваемой в подготовке терактов в центре Киева, может быть передано в суд для рассмотрения по существу через два-три месяца, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

    Полное видео доказательств Генпрокуратуры против Савченко и Рубана
    Видео Генеральной прокуратуры Украины
    Опубликовано полное видео доказательств ГПУ против Савченко и Рубана

    В пятницу, 23 марта, суд избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей на два месяца, до 20 мая, без альтернативы внесения залога. Защита нардепа обжаловала решение об аресте, а сама она объявила голодовку

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    "В самые короткие сроки должно быть завершено следствие. Следователи говорят о готовности в два-три месяца завершить следственные действия и передать дело на ознакомление (Савченко и ее адвокатам — Ред.), а потом и начать соответствующий судебный процесс", — сказал Луценко в эфире телеканала ICTV.

    В четверг, 22 марта, Верховная Рада рассмотрела представление Генеральной прокуратуры Украины на Надежду Савченко и дала согласие на снятие неприкосновенности, задержание и арест нардепа. По данным ГПУ, нардеп нарушила целый ряд статей УК Украины, за что ей грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сама Савченко утверждает, что знала о слежке и отрицает все обвинения в свой адрес. 

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    Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года по обвинению в причастности к убийству российских журналистов в Донбассе, однако в конце мая 2016 года она была помилована, после чего вернулась на родину.

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