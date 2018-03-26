наверх
26.03.201819:42
Курсы валют НБУ
  • USD26.27+ 0.01
  • EUR32.43+ 0.09
Рубрики
Ещё
    Общество

    Дыминский проиграл апелляцию на заочный арест

    (обновлено: )36
    Согласно решению суда, оставлена без изменений апелляционная жалоба стороны защиты, поданная в интересах подозреваемого Дыминского.
    Петр Дыминский на тренировке ФК Карпаты
    fckarpaty.com

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Бизнесмен и президент футбольного клуба "Карпаты" Петр Дыминский проиграл апелляцию на заочный арест.

    Молоток
    RIA News Андрей Старостин | Перейти в фотобанк
    Судья, разрешите похоронить

    Апелляционный суд Киева оставил в силе заочный арест подозреваемого в причастности к смертельной ДТП.

    Об этом сообщает пресс-служба суда.

    "По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 1 марта 2018 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты, поданная в интересах подозреваемого Дыминского П.П., – без удовлетворения", – сообщает суд.

    Дыминский скрывается от правоохранителей с 11 декабря. Он объявлен в розыск по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил дорожного движения, приведших к смерти пострадавшего).

    Напомним, автомобиль львовского бизнесмена, владельца телеканала ZIK и почетного президента ФК "Карпаты" Петра Дыминского попал в аварию в селе Ямельня Львовской области. В результате ДТП погибла молодая женщина.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Апелляционный суд Киева
    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест
    Директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Куранты на Спасской башне Московского Кремля
    Отравление Скрипаля. Британия против России