КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Бизнесмен и президент футбольного клуба "Карпаты" Петр Дыминский проиграл апелляцию на заочный арест.

Апелляционный суд Киева оставил в силе заочный арест подозреваемого в причастности к смертельной ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 1 марта 2018 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты, поданная в интересах подозреваемого Дыминского П.П., – без удовлетворения", – сообщает суд.

Дыминский скрывается от правоохранителей с 11 декабря. Он объявлен в розыск по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил дорожного движения, приведших к смерти пострадавшего).

Напомним, автомобиль львовского бизнесмена, владельца телеканала ZIK и почетного президента ФК "Карпаты" Петра Дыминского попал в аварию в селе Ямельня Львовской области. В результате ДТП погибла молодая женщина.