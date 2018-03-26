В Раде намерены ужесточить наказание за нежелательную рекламу

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №8186 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия спаму". Прежде всего, спамом предлагается определить электронные, текстовые и/или мультимедийные сообщения именно рекламного и коммерческого характера, которые без предварительного согласия потребителя отправляются на его адрес электронной почты или абонентский номер.

Законопроектом предусматривается внесение изменений в законы Украины "О телекоммуникациях", "О рекламе", в Кодекс Украины об административных нарушениях и Уголовный Кодекс Украины.

Так, ст.32 (Права потребителей телекоммуникационных услуг) и ст. 39 (Обязанности операторов и провайдеров телекоммуникаций) закона "О телекоммуникациях" авторы проекта предлагают дополнить информацией о том, что абонент может подать заявление, по которому оператор должен заблокировать отправителя нежелательных сообщений в случае соответствия их определению "спам".

Новая редакция статьи 34 (Защита информации о потребителе) данного закона может содержать положение, по которому операторам запрещается включать в договор телекоммуникационных услуг согласие потребителя на обнародование его личных данных (фамилия, имя, отчество, адрес и номер телефона) в справочниках и делать это обязательным условием предоставления услуг.

Кроме того, в закон "О телекоммуникациях" может быть включена статья 34-1, по которой лица, которые осуществляют рассылку сообщений с помощью электросвязи, обязаны получать от заказчиков рассылок согласие от потребителей относительно получения таких сообщений. Также они должны проверять текст сообщений относительно определения понятия "спам" и требовать у заказчика привести их в соответствие с требованиями законодательства. При этом запрещается принимать в рассылку сообщения, которые отвечают определению спама.

Обновленная статья 40 предусматривает имущественную ответственность за организацию или содействие в рассылке спама. Операторы и провайдеры должны будет оплатить штраф в размере месячной абонплаты или же суммы подписки услуг в соответствии с последним платежом, если спам рассылался с использованием подписных услуг.

В то же время Кодекс об административных правонарушениях предлагается дополнить новой статьей — 148-6 "Распространение спама". В ней определяется, что преднамеренное распространение спама, которое не привело к нарушению или прекращению работы компьютеров или сетей электросвязи, влечет за собой наложение штрафа в размере от 500 до 1000 прожиточных минимумов. Аналогичное наказание будет угрожать и лицам, которые, осуществляя рассылку с помощью электросвязи, не имеют согласия потребителя на получение таких сообщений. За организацию и/или содействие в рассылке спама штраф также будет составлять от 500 до 1000 прожиточных минимумов.

Частично предлагается изменить и статью 363-1 Уголовного Кодекса. Предусматривается, что преднамеренное массовое распространение сообщений электросвязи, осуществленное без предварительного согласия адресатов, что привело к нарушению или прекращению работы компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, будет караться штрафом от 500 до 1000 минимальных зарплат, а не необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, как определено в действующей редакции, или ограничением свободы до трех лет.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада не приняла в первом чтении законопроект, который регулировал правила размещения рекламы в городах и запрещал использование русского языка в рекламе.