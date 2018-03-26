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    Общество

    В Раде намерены ужесточить наказание за нежелательную рекламу

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    Согласно законопроекту, преднамеренное массовое распространение сообщений электросвязи, осуществленное без предварительного согласия адресатов будет караться штрафом от 500 до 1000 минимальных зарплат, или ограничением свободы до трех лет.
    Верховная рада
    Украинское фото

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №8186 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия спаму". Прежде всего, спамом предлагается определить электронные, текстовые и/или мультимедийные сообщения именно рекламного и коммерческого характера, которые без предварительного согласия потребителя отправляются на его адрес электронной почты или абонентский номер.

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    Законопроектом предусматривается внесение изменений в законы Украины "О телекоммуникациях", "О рекламе", в Кодекс Украины об административных нарушениях и Уголовный Кодекс Украины.

    Так, ст.32 (Права потребителей телекоммуникационных услуг) и ст. 39 (Обязанности операторов и провайдеров телекоммуникаций) закона "О телекоммуникациях" авторы проекта предлагают дополнить информацией о том, что абонент может подать заявление, по которому оператор должен заблокировать отправителя нежелательных сообщений в случае соответствия их определению "спам".

    Новая редакция статьи 34 (Защита информации о потребителе) данного закона может содержать положение, по которому операторам запрещается включать в договор телекоммуникационных услуг согласие потребителя на обнародование его личных данных (фамилия, имя, отчество, адрес и номер телефона) в справочниках и делать это обязательным условием предоставления услуг.

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    Кроме того, в закон "О телекоммуникациях" может быть включена статья 34-1, по которой лица, которые осуществляют рассылку сообщений с помощью электросвязи, обязаны получать от заказчиков рассылок согласие от потребителей относительно получения таких сообщений. Также они должны проверять текст сообщений относительно определения понятия "спам" и требовать у заказчика привести их в соответствие с требованиями законодательства. При этом запрещается принимать в рассылку сообщения, которые отвечают определению спама.

    Обновленная статья 40 предусматривает имущественную ответственность за организацию или содействие в рассылке спама. Операторы и провайдеры должны будет оплатить штраф в размере месячной абонплаты или же суммы подписки услуг в соответствии с последним платежом, если спам рассылался с использованием подписных услуг.

    В то же время Кодекс об административных правонарушениях предлагается дополнить новой статьей — 148-6 "Распространение спама". В ней определяется, что преднамеренное распространение спама, которое не привело к нарушению или прекращению работы компьютеров или сетей электросвязи, влечет за собой наложение штрафа в размере от 500 до 1000 прожиточных минимумов. Аналогичное наказание будет угрожать и лицам, которые, осуществляя рассылку с помощью электросвязи, не имеют согласия потребителя на получение таких сообщений. За организацию и/или содействие в рассылке спама штраф также будет составлять от 500 до 1000 прожиточных минимумов.

    Частично предлагается изменить и статью 363-1 Уголовного Кодекса. Предусматривается, что преднамеренное массовое распространение сообщений электросвязи, осуществленное без предварительного согласия адресатов, что привело к нарушению или прекращению работы компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, будет караться штрафом от 500 до 1000 минимальных зарплат, а не необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, как определено в действующей редакции, или ограничением свободы до трех лет.

    Ранее сообщалось, что Верховная Рада не приняла в первом чтении законопроект, который регулировал правила размещения рекламы в городах и запрещал использование русского языка в рекламе.

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