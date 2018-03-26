наверх
26.03.201816:02
Курсы валют НБУ
  • USD26.27+ 0.01
  • EUR32.43+ 0.09
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Днепре "ведущего" популярного шоу забрали в психбольницу

    237
    Скорая помощь. Архивное фото
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. В городе Днепр 25 марта неадекватного мужчину, который возомнил себя ведущим тревел-шоу "Орел и Решка", увезли в специальное медицинское учреждение, пишет издание "Вести".

    В полицию поступило сообщение о том, что на улице Солидарной мужчина застрял в подвале и ему требуется помощь. Прибыв на место, правоохранители помогли пострадавшему выбраться, однако тот вместо благодарности обрушился на своих спасателей с руганью.

    Мужчина заявил, что ему сорвали съемки программы "Орел и Решка". 33-летний пострадавший вел себя неадекватно, разговаривал сам с собой, снова хотел вернуться в подвал. Полицейские успокаивали гражданина и вызвали психиатрическую бригаду, которая доставила его в специализированное медучреждения.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
      ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
      Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
      Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест
      Директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов
      Дело - труба! В Украине кризис с газом
      Флаг Польши
      Отравление Скрипаля. Британия против России