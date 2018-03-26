В Днепре "ведущего" популярного шоу забрали в психбольницу

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. В городе Днепр 25 марта неадекватного мужчину, который возомнил себя ведущим тревел-шоу "Орел и Решка", увезли в специальное медицинское учреждение, пишет издание "Вести".

В полицию поступило сообщение о том, что на улице Солидарной мужчина застрял в подвале и ему требуется помощь. Прибыв на место, правоохранители помогли пострадавшему выбраться, однако тот вместо благодарности обрушился на своих спасателей с руганью.

Мужчина заявил, что ему сорвали съемки программы "Орел и Решка". 33-летний пострадавший вел себя неадекватно, разговаривал сам с собой, снова хотел вернуться в подвал. Полицейские успокаивали гражданина и вызвали психиатрическую бригаду, которая доставила его в специализированное медучреждения.