Волошин собирался совершить самоубийство еще два года назад - полиция

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КИЕВ, 26 мар — РИа Новости Украина. Совершивший самоубийство и.о. руководителя Николаевского аэропорта, летчик, воевавший в АТО Владислав Волошин собирался совершить суицид еще два года назад.

Об этом во время брифинга заявил глава Национальной полиции Николаевской области Юрий Мороз, сообщает ТСН.

"Летом 2016 Волошин вернулся со службы домой и сказал жене, что она его больше не увидит, потому что он собирается застрелиться. Женщина вместе с товарищем летчика несколько часов уговаривали его отказаться от затеи. После этого жена нашла Волошину психолога, но, как рассказала женщина, он отказался от психологической помощи….С Волошиным работал психолог воинской части, который подтвердил, что летчик требовал психологической помощи, однако отказывался от нее", — сообщил ТСН Мороз.

Следствие рассматривает такие версии трагедии: несчастный случай, самоубийство, связанное с профессиональной деятельностью, доведение до самоубийства, самоубийство из-за конфликта во время службы, самоубийство из-за семейных проблем, самоубийство в состоянии душевного волнения.

"Сейчас назначена судебно-медицинская и иммунологическая экспертизы, а также принято решение о посмертной психологической и ряд других экспертиз. Отмечу, по психологической экспертизе материалы направлены в Киев. Сейчас выводов экспертиз нет, но, думаю, в ближайшее время версию о несчастном случае во время неосторожного обращения с оружием будет отвергнуто ", — сказал Мороз.

В то же время он отметил, что в ходе расследования версии самоубийства из-за профессиональной деятельности был допрошен председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко и один из его заместителей, а также продолжаются допросы работников аэропорта. По результатам полученных уже можно сделать вывод, что никакого давления относительно профессиональной деятельности Волошина со стороны председателя ОГА не было.

Ранее полиция Николаевской области сообщила о том, что Волошин покончил жизнь самоубийством в собственной квартире. Местные СМИ, со ссылкой на источники, сообщили, что причиной самоубийства могут быть проблемы, возникшие в ходе ремонта аэропорта. Также, по данным СМИ, фамилия Волошина якобы фигурирует в показаниях украинского военнослужащего, проходящего в России свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing. Он утверждал, что самолет якобы мог быть сбит штурмовиком, пилотируемым Волошиным. Позже эта информация была опровергнута прокуратурой Нидерландов и следователями. У него остались двое малолетних детей.