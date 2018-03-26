"Позвони, я беременна". В Мариуполе девушка расписала красной краской авто мужчины

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КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. В Мелитополе произошел курьезный случай – девушка расписала авто будущего отца своего ребенка. Она красной краской написала на машине: "Позвони. Я беременна". Таким образом девушка сообщила молодому человеку радостную весть.

Вероятно, мужчина перестал отвечать на звонки, а будущая мама не придумала ничего лучше, чем оставить сообщение прямо на авто, передает "РИА Мелитополь".

Обрадовался или нет водитель машины будущему отцовству, неизвестно, а вот то, что ему предстоит внеплановый визит на СТО на покраску кузова, это факт.

Напомним, в России мужчина убил беременную любовницу, боясь разоблачения жены.