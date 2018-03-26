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    Общество

    Забастовка "маршрутчиков" в Николаеве: в городе транспортный коллапс

    (обновлено: )27730
    По информации николаевских СМИ, водители маршруток решились на забастовку, так как требуют увеличения платы за проезд.
    Забастовка маршрутчиков в Николаеве
    novosti-n.org

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Утром в понедельник, 26 марта, Николаев столкнулся с транспортной проблемой из-за частичной забастовки водителей маршруток, которые требуют увеличить плату за проезд.

    Проезд в общественном транспорте. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Так в Корабельном районе Николаева горожане столкнулись с транспортной проблемой — на маршрутах отсутствуют примерно половина обычного количества маршртуток. В результате уехать из района крайне сложно, на остановках выстраиваются очереди из 60-70 человек. Также есть проблема с перевозкой пассажиров из микрорайонов Северный и Соляные", — сообщили очевидцы "Новостям-N".

    Транспорт приходилось ждать по 40 минут. Николаевцы также отмечают, что спасали ситуацию троллейбусы, которые ходили один за другим.

    Как уточнили "Новостям-N" в Николаевском горисполкоме, проблема в Корабельном районе действительно есть, руководство города уже обратилось к перевозчикам, обслуживающим указанное направление, за разъяснениями ситуации. В ближайшее время будет опубликована официальная информация.

    novosti-n.org
    Забастовка "маршрутчиков" в Николаеве

    Напомним, Львовский городской совет поддержал петицию о полном отказе областного центра от маршруток и об организации перевозок электротранспортом и крупногабаритными автобусами.

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