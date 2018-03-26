Забастовка "маршрутчиков" в Николаеве: в городе транспортный коллапс

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Утром в понедельник, 26 марта, Николаев столкнулся с транспортной проблемой из-за частичной забастовки водителей маршруток, которые требуют увеличить плату за проезд.

"Так в Корабельном районе Николаева горожане столкнулись с транспортной проблемой — на маршрутах отсутствуют примерно половина обычного количества маршртуток. В результате уехать из района крайне сложно, на остановках выстраиваются очереди из 60-70 человек. Также есть проблема с перевозкой пассажиров из микрорайонов Северный и Соляные", — сообщили очевидцы "Новостям-N".

Транспорт приходилось ждать по 40 минут. Николаевцы также отмечают, что спасали ситуацию троллейбусы, которые ходили один за другим.

Как уточнили "Новостям-N" в Николаевском горисполкоме, проблема в Корабельном районе действительно есть, руководство города уже обратилось к перевозчикам, обслуживающим указанное направление, за разъяснениями ситуации. В ближайшее время будет опубликована официальная информация.

novosti-n.org Забастовка "маршрутчиков" в Николаеве

Напомним, Львовский городской совет поддержал петицию о полном отказе областного центра от маршруток и об организации перевозок электротранспортом и крупногабаритными автобусами.