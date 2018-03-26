Ситуация на линии разграничения: более 350 авто

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. В понедельник утром, 26 марта, на контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил в очереди ожидают 350 автомобилей. Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Сегодня утром на въезд и выезд находилось следующее количество транспортных средств: "Майорское" — 10/60; "Марьинка" — 10/40; "Новотроицкое" — 30/60; "Гнутово" — 80/60", — говорится в сообщении.

В целом через КПВВ последовало 33,3 тысячи человек и 4,8 тысячи транспортных средств