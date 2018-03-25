ГСЧС предупреждает: в Украине начинается ледоход

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Постепенное ослабление ледостава ожидается на реках и водохранилищах Украины, а на реках Правобережье — разрушение и очистка от льда.

Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По ситуации на украинском участке Дуная возле города Вилково в Одесской области, там 25-26 марта ожидается колебание уровня воды в пределах 160-170 см над нулем поста — превышение отметки затопления пониженных незаселенных участков города. Отмечается, что уровень воды составил 160 см над нулем поста.

"С 27 марта на днепровских водохранилищах (кроме Каховского водохранилища, где ледовые явления отсутствуют) ожидается начало разрушения льда", — предупредили в ГСЧС.

Напомним, в Государственном агентстве водных ресурсов Украины прогнозируют большое половодье в районе Киева и призывают городские власти заранее подготовиться к возможному наводнению, которого не было в столице последние восемь лет.