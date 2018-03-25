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    Общество

    ГСЧС предупреждает: в Украине начинается ледоход

    (обновлено: )68
    В ГСЧС отметили, что с вторника на днепровских водохранилищах (кроме Каховского водохранилища, где ледовые явления отсутствуют) ожидается начало разрушения льда.
    Замерзшее побережье Азовского моря в Мариуполе
    0629.com.ua

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Постепенное ослабление ледостава ожидается на реках и водохранилищах Украины, а на реках Правобережье — разрушение и очистка от льда.

    Ледоход на реке Уж в Ужгороде
    УНИАН
    Зрелищный ледоход на реке Уж в Ужгороде

    Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. 

    По ситуации на украинском участке Дуная возле города Вилково в Одесской области, там 25-26 марта ожидается колебание уровня воды в пределах 160-170 см над нулем поста — превышение отметки затопления пониженных незаселенных участков города. Отмечается, что уровень воды составил 160 см над нулем поста.

    "С 27 марта на днепровских водохранилищах (кроме Каховского водохранилища, где ледовые явления отсутствуют) ожидается начало разрушения льда", — предупредили в ГСЧС.

    Напомним, в Государственном агентстве водных ресурсов Украины прогнозируют большое половодье в районе Киева и призывают городские власти заранее подготовиться к возможному наводнению, которого не было в столице последние восемь лет.

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