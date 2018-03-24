В Украине зацветают первоцветы. Фотофакт

instagram.cоm/ Анна Мучичка

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Пользователи соцсетей публикуют фото первоцветов, которые пробиваются сквозь снег во многих уголках Украины, передают "Украинские новости".

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Так, первые желтые цветы уже начинают пробиваются сквозь снег, несмотря на несколько запоздавшую весну.

facebook.cоm/ Наталья Проник В Украине цветут крокусы

Между тем, напомним, что в середине зимы в разных уголках Украины цвели цветы, в том числе сакура.