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    Общество

    В Украине зацветают первоцветы. Фотофакт

    (обновлено: )7510
    Первые желтые цветы уже начинают пробиваются сквозь снег, несмотря на несколько запоздавшую весну в этом году.
    В Украине цветут крокусы
    instagram.cоm/ Анна Мучичка

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Пользователи соцсетей публикуют фото первоцветов, которые пробиваются сквозь снег во многих уголках Украины, передают "Украинские новости".

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    Так, первые желтые цветы уже начинают пробиваются сквозь снег, несмотря на несколько запоздавшую весну.

    facebook.cоm/ Наталья Проник
    В Украине цветут крокусы

    Между тем, напомним, что в середине зимы в разных уголках Украины цвели цветы, в том числе сакура.

     

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