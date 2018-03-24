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    Общество

    Представители омбудсмена приехали к Савченко

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    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест (205)

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    Как стало известно, Савченко сообщила, что объявила голодовку, последний раз она поела вечером 23 марта. На данный момент жалоб на здоровье с ее стороны нет.
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. 

    Бортник: в деле Савченко ожидается появление других громких имен
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    Бортник: в деле Савченко ожидается появление других громких имен
    Работники Секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека ознакомились с материалами из личного дела народного депутата Надежды Савченко и встретились с ней, сообщает пресс-служба омбудсмена.

    "Надежда Савченко сообщила, что объявила голодовку, последний раз она поела вечером 23 марта. На данный момент жалоб на здоровье с ее стороны нет. Ее просьба о горячей воде, душ удовлетворено. Также разъяснено о ее праве свободно выбирать врача при необходимости", — говорится в сообщении.

    Также Савченко сообщила представителям Омбудсмена об осуществлении видеонаблюдения и о тонированных окнах в камере. Ее замечания проверили, грубых нарушений прав и свобод обнаружено не было.

    Ранее министр юстиции Павел Петренко заявил, что народный депутат Надежда Савченко, арестованная накануне по решению Шевченковского райсуда Киева, будет находиться под усиленным наблюдением врачей, если начнет голодовку.

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