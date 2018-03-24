Омбудсмен заявила о нарушениях закона при задержании Савченко

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина.

При задержании внефракционного нардепа Надежды Савченко были нарушены требования действующего законодательства, заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Данный факт подтвержден решением следственного судьи в ходе судебного заседания. Он освободил в зале суда лишенную свободы Надежду Савченко. Вместе с тем, следственный судья удовлетворил ходатайство следователя СБУ об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей народного депутата", — говорится в заявлении омбудсмена.

Денисова отметила, что, учитывая ситуацию, она лично будет осуществлять контроль за соблюдением конституционных прав Савченко.

В четверг, 22 марта, Верховная Рада рассмотрела представление Генеральной прокуратуры Украины на Надежду Савченко и дала согласие на снятие неприкосновенности, задержание и арест нардепа. По данным ГПУ, нардеп нарушила целый ряд статей УК Украины, за что ей грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущеста. Сама Савченко утверждает, что знала о слежке и отрицает все обвинения в свой адрес. В пятницу Шевченковский районный суд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца — до 20 мая.

Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года по обвинению в причастности к убийству журналистов в Донбассе. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину.