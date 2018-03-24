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    Общество

    Омбудсмен заявила о нарушениях закона при задержании Савченко

    Тема:

    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест (203)

    (обновлено: )3901
    Как заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, факт нарушения был подтвержден решением следственного судьи в ходе судебного заседания.
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    УНИАН

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. 

    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    При задержании внефракционного нардепа Надежды Савченко были нарушены требования действующего законодательства, заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

    "Данный факт подтвержден решением следственного судьи в ходе судебного заседания. Он освободил в зале суда лишенную свободы Надежду Савченко. Вместе с тем, следственный судья удовлетворил ходатайство следователя СБУ об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей народного депутата", — говорится в заявлении омбудсмена.

    Денисова отметила, что, учитывая ситуацию, она лично будет осуществлять контроль за соблюдением конституционных прав Савченко.

    В четверг, 22 марта, Верховная Рада рассмотрела представление Генеральной прокуратуры Украины на Надежду Савченко и дала согласие на снятие неприкосновенности, задержание и арест нардепа. По данным ГПУ, нардеп нарушила целый ряд статей УК Украины, за что ей грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущеста. Сама Савченко утверждает, что знала о слежке и отрицает все обвинения в свой адрес. В пятницу Шевченковский районный суд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца — до 20 мая.

    Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года по обвинению в причастности к убийству журналистов в Донбассе. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину.

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