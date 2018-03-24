В ночь с субботы на воскресенье Украина перейдет на летнее время

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. В ночь на 25 марта, последнее воскресенье месяца, Украина перейдет на летнее время. В 3 часа ночи стрелки часов переведут на один час вперед.

График работы автобусных станций, аэропортов и железнодорожных вокзалов будет адаптирован. В частности, в "Укрзализныце" уже предупредили пассажиров, что время отправления/прибытия поездов в билетах указывается с учетом перехода на летнее время.

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Перевод часов на летнее время на территории Украины осуществляется каждый год с 1981 года. Считается, что это приводит к более эффективному использованию светлого времени суток в летний период.

В свою очередь специалисты утверждают, что переход на другое время приводит к нарушению режима сна, работы сердечно-сосудистой и иммунной систем, а также других обменных процессов.

Ранее сообщалось, что в Киевсовете предлагают пересмотреть целесообразность перехода на летнее время.